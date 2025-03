Papst Franziskus kann am Sonntag Krankenhaus verlassen

Am 14. Februar wurde Papst Franziskus (88) ins Krankenhaus eingeliefert. Am Samstagabend wurde bei einer Pressekonferenz mit Ärzten jetzt mitgeteilt, dass das Oberhaupt der römisch–katholischen Kirche das römische Gemelli–Klinikum am Sonntag verlassen kann. Wie unter anderem «La Repubblica» berichtet, wird sich Franziskus morgen Mittag vom Fenster im zehnten Stock des Gemelli–Krankenhauses wie geplant zeigen. Danach wird er in den Vatikan in seine Residenz Santa Marta zurückkehren.