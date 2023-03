Papst Franziskus liegt mit Atemwegsinfektion im Krankenhaus

Papst Franziskus (86) ist am heutigen Mittwoch mit einer Atemwegsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab Matteo Bruni (46), der Sprecher des Heiligen Stuhls, laut «Vatican News» am Mittwochabend bekannt. «Papst Franziskus hat in den letzten Tagen über Atembeschwerden geklagt und sich heute Nachmittag in die Poliklinik Agostino Gemelli begeben, um sich einigen medizinischen Untersuchungen zu unterziehen», hiess es im Wortlaut vonseiten des Vatikans.