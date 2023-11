Papst Franziskus sagt geplante Audienz ab

Der Papst reist zur UN–Klimakonferenz nach Dubai

Der 86–Jährige soll in Kürze auch an der bevorstehenden UN–Klimakonferenz in Dubai teilnehmen. Die Veranstaltung findet vom 30. November bis 12. Dezember statt. Dabei wird der Papst voraussichtlich mit führenden Politikern zusammentreffen, die an der Klimakonferenz teilnehmen werden. Auch eine Rede des Kirchenoberhaupts soll geplant sein.