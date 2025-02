Papst Franziskus: Sein Zustand ist weiterhin kritisch

Die Sorgen um Papst Franziskus (88) halten an. Wie der Vatikan am Sonntagabend mitteilte, bleibe der Zustand des katholischen Kirchenoberhaupts weiter kritisch. Bluttests zeigten ein frühes Nierenversagen. Dieses Nierenproblem habe man aber «derzeit unter Kontrolle». Franziskus sei wachsam, ansprechbar und habe im Krankenhaus an der Messe teilgenommen.