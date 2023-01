Papst Franziskus spricht in Neujahrsmesse auch über Benedikt XVI.

Am Sonntag hat Papst Franziskus (86) mit einer Neujahrsmesse im Petersdom das neue Jahr begonnen. Während der Messe sprach er auch über den ehemaligen Papst Benedikt XVI. (1927-2022), der am Vortag verstorben war. «Herr, erinnere dich an den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt», habe Franziskus laut «Vatican News» in einer Fürbitte erklärt. Christus solle Benedikt «gnädig aufnehmen im Reich des Lichtes und des Friedens». In der Predigt habe Franziskus die Muttergottes gebeten, den Verstorbenen, der 95 Jahre alt wurde, auf seinem Weg zu begleiten.