Papst Franziskus verbringt erneut eine ruhige Nacht

Seit 14. Februar im Krankenhaus

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli–Klinik eingeliefert worden. Seitdem bangen Menschen weltweit um den Papst. Denn aus der Erkrankung entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung, Anzeichen von Nierenversagen und Anfälle asthmatischer Atemnot. Auch eine Bluttransfusion war nötig. Nach einer schweren Atemkrise am 28. Februar, erlitt der Papst am 3. März erneut bedrohliche Atemnot–Attacken. «Die beiden Krisen wurden durch die Reaktion der Bronchien ausgelöst, die versuchten, den Schleim zur Beseitigung von Bakterien auszuscheiden», erklärten die Ärzte. Die Nacht zum Dienstag verlief dann aber wieder ruhig.