Papst Franziskus verbringt ruhige Nacht im Krankenhaus

Der Papst war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli–Klinik eingeliefert worden. Aus dieser Erkrankung entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung. Obwohl sich sein Zustand in der vergangenen Woche laut Vatikan schrittweise «leicht» verbessert hatte, erlitt Franziskus am Freitag eine schwere Atemkrise, in deren Folge er Sauerstoff erhalten musste.