Papst Franziskus will nicht im Petersdom beerdigt werden

Papst Franziskus (86) will in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom begraben werden – und nicht wie andere Päpste in den Vatikanischen Grotten unterhalb des Petersdoms. Santa Maria Maggiore gilt als eine der Lieblingskirchen des Papstes. Nach jeder Reise soll Franziskus in die Basilika gehen, um dort vor der Marienikone Salus populi Romani zu beten. Der Papst erklärte Medienberichten zufolge in einem Interview mit dem mexikanischen Sender N+, dass er beschlossen habe, in der Basilika beigesetzt zu werden. «Der Platz ist bereits vorbereitet.»