Papst Franziskus wird am kommenden Samstag beerdigt

Papst Franziskus wird ab Mittwoch im Petersdom aufgebahrt

Aktuell ist der Leichnam von Papst Franziskus in einem offenen Sarg in einer privaten Kapelle im vatikanischen Gästehaus Santa Marta aufgebahrt. Die sterblichen Überreste werden am Mittwochmorgen um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Petersdom überführt werden, wo Gläubige Abschied nehmen können. Zur Beerdigung am Samstag werden zahlreiche Staats– und Regierungschefs erwartet. Unter anderem kündigte der US–Präsident Donald Trump (78) bereits sein Kommen an.