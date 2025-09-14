Papst Leo wird 70: Das unterscheidet ihn von seinem Vorgänger

Laut «La Repubblica» werden zehn Räume des Apostolischen Palastes renoviert, wobei drei oder vier angeblich für seine Mitbrüder hergerichtet werden sollen, damit diese mit ihm einziehen können. Edgard Rimaycuna (35), der peruanische Privatsekretär des Papstes, gehört zu den Personen, die voraussichtlich dazu eingeladen werden, heisst es. Leos Pläne könnten mit seinem Orden zusammenhängen, in dem das Leben in der Gemeinschaft geschätzt wird. «Ich werde auf vieles verzichten müssen», sagte Leo XIV. nach seiner Wahl. «Mein Leben hat sich verändert, aber ich werde niemals aufhören, Augustiner zu sein.»