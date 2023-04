Papst schenkt König Charles III. Splitter vom Heiligen Kreuz

Die Fragmente sind klein und nur aus der Nähe zu sehen

Wie unter anderem die «Daily Mail» zeigt, sind die kleinen Stücke zu einem Kreuz geformt in das Kreuz von Wales eingefügt worden. Die Reliquien sind einen Zentimeter und fünf Millimeter klein. Sie wurden hinter einem Rosenkristall-Edelstein eingelassen und sind nur aus der Nähe zu sehen. Bei der Krönung von Charles III. werden sie eine besondere Rolle spielen: Der Erzbischof von Wales, Andrew John, wird das Kreuz am Morgen des 6. Mai bei einem Gottesdienst in der nordwalisischen Stadt Llandudno segnen. Anschliessend wird es in die britische Hauptstadt gebracht. Charles war vor seinem Amtsantritt als König Prinz von Wales und hatte das Kreuz der Church of Wales zum 100. Bestehen geschenkt. Im November 2022 brachte er persönlich einen Leopardenkopf als königliches Zeichen darauf an. Erzbischof John freute sich über die Kreuzgabe und betont: «Wir freuen uns auch, dass sein erster Nutzen sein wird, Ihre Majestäten beim Krönungsgottesdienst in die Westminster Abbey zu führen.»