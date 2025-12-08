«Paradise»: Disney+ enthüllt Starttermin und Trailer von Staffel zwei

Gute Nachrichten von der Comic Con Experience Brazil für Fans von «Paradise»: Die zweite Staffel der Thrillerserie startet schon in gut zwei Monaten bei Disney+. Der Streamingdienst verkündete in São Paulo, dass es am 23. Februar 2026 losgeht. Zum Auftakt erscheinen die ersten drei Folgen, die restlichen Episoden folgen anschliessend im Wochenrhythmus. Zudem präsentierte Disney+ auf der Messe einen ersten Trailer zur neuen Staffel der gefeierten Serie mit «This Is Us»–Star Sterling K. Brown (49).