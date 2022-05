Paramount+ kommt nach Deutschland: Das bietet der neue Streamingdienst

In Grossbritannien und Irland startet Paramount+ bereits am 22. Juni. Auch in Südkorea soll es noch im Juni soweit sein. Manch Serien- und Filmfan hofft daher, dass der Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz eher früher als später erfolgen könnte. Der Anbieter gibt als groben Zeitraum bisher aber nur die zweite Jahreshälfte an. Ein aktueller Instagram-Beitrag von Paramount+ dämpft die Erwartungen zudem. Denn die bereits erwähnte Serie «Star Trek: Strange New Worlds» soll in Deutschland demnach «noch vor Ende des Jahres» zu sehen sein. Es könnte also vielleicht bereits im Juli oder August soweit sein, das Ganze klingt aber eher nach Herbst oder Winter.