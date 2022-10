Paramount+ startet im Dezember in Deutschland

Paramount+ startet am 8. Dezember 2022 in Deutschland. Das gab der Streamingdienst der US-amerikanischen Mediengruppe Paramount Global in einer Pressemitteilung bekannt. Auch in der Schweiz und in Österreich wird der Service dann verfügbar sein. Paramount+ war im März 2021 aus dem Streamingdienst CBS All Access hervorgegangen, der wiederum 2014 an den Start gegangen war.