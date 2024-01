«Parasite»-Regisseur fordert Untersuchung zum Tod von Lee Sun-kyun

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun–kyun (1975–2023), der die Hauptrolle in dem 2020 mit vier Oscars ausgezeichneten Film «Parasite» spielte, wurde Ende Dezember 2023 tot in einem Auto in einem Park im Zentrum Seouls gefunden. Die Polizei hatte nach Lee gesucht, nachdem seine Familie behauptet hatte, er habe einen Abschiedsbrief geschrieben und morgens das Haus verlassen. Der Schauspieler wurde 48 Jahre alt.