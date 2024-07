Pärchendebüt: Christian Düren überlässt Amira Pocher das Rampenlicht

Auch die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz (47) drückt der deutschen Mannschaft die Daumen. Schwarz, die mit ihrem Lebensgefährten ein Glamping–Hotel in der Nähe von Lissabon betreibt, outetet sich aber zugleich als «Ronaldo–Fan». Die 47–Jährige sieht auch bei der portugiesischen Mannschaft Gewinnchancen. Schwarz flog schon am nächsten Tag wieder zurück an die Atlantikküste, um dort in der Sommersaison mit anzupacken.