Pärchentrip nach Italien: Madonna Hand in Hand mit neuem Freund

Gemeinsames Fotoshooting 2022

Kennengelernt haben sich Madonna und Akeem Morris, der von 2014 bis 2017 am College in Stony Brook Fussball spielte, offenbar bereits im Jahr 2022. Damals zierte die «Like a Virgin»–Interpretin das Cover des «Paper»–Magazins. Die Zeitschrift enthielt ein Fotoshooting, in dem sie mit jungen Menschen in einer typischen Partynacht in New York City abgebildet wurde. Unter ihren Shootingpartnern befand sich auch ihr heutiger Freund.