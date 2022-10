Paris Fashion Week: Bella Hadid präsentiert Kleid aus der Spraydose

Bella Hadid wird Moment «für immer» in Erinnerung behalten

Bella Hadid schien selbst überwältigt von der gelungenen Modekunst zu sein. Nachdem sie den Laufsteg verlassen hatte, schlug sie sich beide Hände vor den Mund. In ihrer Instagram-Story bedankte sie sich bei Coperni für die Erfahrung. «Ich werde bis morgen keine Worte finden», schrieb sie. «Danke für all die Liebe (...). Nichts davon könnte ohne die Leidenschaft, die harte Arbeit und das Engagement des gesamten Coperni-Teams geschehen.» Hadid werde sich «für immer an diesen Moment erinnern».