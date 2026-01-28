Paris Fashion Week: Nicole Kidman schmückt sich mit Federn

Nicole Kidman (58) hat bei der Paris Fashion Week auf einen klassischen Look gesetzt. Ihr Outfit hatte dennoch einige verspielte Details zu bieten. Die 58–jährige Schauspielerin besuchte die Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 Show von Chanel im Grand Palais. Im Kontrast zum pinken Hintergrund der Show erschien Kidman in einem komplett schwarzen Ensemble des französischen Modehauses. Sie nahm in der ersten Reihe Platz, um die Modenschau zu verfolgen.
Das schwarze, ärmellose Designerkleid des Hollywoodstars war figurbetont und reichte Kidman bis über die Knie. Auffällig waren an dem Outfit aber vor allem die schwarz–weissen Federdetails am Kragen und an den Hüften. Das Kleid stammt aus der Chanel Métiers d'Art 2026 Kollektion, wie «Women's Wear Daily» berichtete.
Auch diese Stars waren in Paris dabei
Passend zu den schwarz–weissen Federelementen kombinierte Nicole Kidman zu dem Kleid schwarze Pumps mit einem auffällig weissen Streifen. Zudem setzte sie für ihren Auftritt in der französischen Hauptstadt auf eine schwarze Handtasche und eine Cat–Eye–Sonnenbrille.
Nicole Kidman war nicht der einzige Star, der die Chanel–Show in Paris besuchte. Neben ihr in der ersten Reihe sass «Vogue»–Legende Anna Wintour (76). Zu sehen waren Medienberichten zufolge auch Rapper ASAP Rocky (37), Sängerin Dua Lipa (30), Schauspielstar Tilda Swinton (65) oder die Schauspielerinnen Fernanda Torres (60) und Margaret Qualley (31).
Ausflug in die Antarktis
Zuletzt hatte sich Nicole Kidman noch in einem Outfit gezeigt, das weit entfernt war von ihrem Auftritt auf der Fashion Week. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Sunday (17) und Faith (15) bereiste sie die Antarktis. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin eindrückliche Bilder und Videos, darunter auch ein Familienbild. Alle drei tragen darauf dicke rote Winterjacken mit schwarzen Hosen und schwarzen Sonnenbrillen. Stolz halten sie ein Plakat in die Kamera. «Mein siebter Kontinent – Touchdown in Antarctica», war darauf zu lesen.