Paris Fashion Week: Nicole Kidman schmückt sich mit Federn

Ausflug in die Antarktis

Zuletzt hatte sich Nicole Kidman noch in einem Outfit gezeigt, das weit entfernt war von ihrem Auftritt auf der Fashion Week. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Sunday (17) und Faith (15) bereiste sie die Antarktis. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin eindrückliche Bilder und Videos, darunter auch ein Familienbild. Alle drei tragen darauf dicke rote Winterjacken mit schwarzen Hosen und schwarzen Sonnenbrillen. Stolz halten sie ein Plakat in die Kamera. «Mein siebter Kontinent – Touchdown in Antarctica», war darauf zu lesen.