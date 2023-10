Paris Hilton: Aus ihren Memoiren soll nun ein TV-Projekt werden

Vor wenigen Monaten erst hat Paris Hilton (42) ihre Autobiografie «Paris: The Memoir» veröffentlicht, jetzt soll aus der Buch–Vorlage offenbar eine TV–Serie werden. Wie das Branchen–Portal «Deadline» erfahren haben will, soll die US–amerikanische Filmproduktionsfirma A24 die Rechte an Hiltons Buch erworben haben. Produziert werden soll die Serie demnach von ihrer eigenen Entertainment–Firma 11:11 sowie von der Produktionsfirma der Schwestern Dakota (29) und Elle Fanning (25) und der Firma Middle Child Pictures von Filmproduzent David Bernad.