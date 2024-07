Paris Hilton: Das erste Wort ihres Sohnes stammt aus «The Simple Life»

«Ich bin so besessen und verliebt in meinen kleinen Engel, er ist mein bester Freund», schrieb Hilton unter das Video, das sie am 28. Juli auf Instagram veröffentlicht hat. Darin kuschelt sie mit ihrem kleinen Phoenix in einer Hängematte, die sich anscheinend auf einem Boot befindet. Hilton singt ihrem 18 Monate alten Spross vor: «Sanasa, sanasa, sanasa, sanasa». Daraufhin plappert der Junge das Wort nach.