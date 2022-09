Paris Hilton erobert den Versace-Laufsteg im glamourösen Barbie-Look

Keine geringere als Paris Hilton (41) ist am vergangenen Freitagabend über den Laufsteg bei der aktuellen Fashion Week in Mailand stolziert. Die Hotelerbin präsentierte sich im Rahmen der Modenschau von Versace in einem glamourösen Barbie-Look ganz in Pink. Ein enges Paillettenkleid mit tiefem Dekolleté und zarten Spaghettiträgern brachte den durchtrainierten Körper der 41-Jährigen schön zur Geltung.