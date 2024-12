Paris Hilton feiert fünften Jahrestag mit Carter Reum

Zum Auftakt postete die Hotelerbin ein Schwarzweissfoto des Paares, auf dem beide glamourös gekleidet sind und sich liebevoll anschauen. Andere Bilder zeigen sie beim Austausch von Küsschen auf Skiausflügen, am Strand und auf Partys sowie in passenden Weihnachtspyjamas. Auf einem Foto ist das Paar auch zusammengekuschelt in einer Hängematte zu sehen. Hilton bot zudem einen Blick auf gerahmte Bilder von sich und ihrem Mann, die an ihrem Schminktisch hängen. In einem Video filmte sie eine grosse Collage aus vielen Pärchenbildern ab.