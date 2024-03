Paris Hilton feiert verspätete Geburtstagsparty mit vielen Promis

Partynacht mit den Lieblingsmenschen

Am 17. März gewährte Paris ihren Fans über ihre Instagram–Stories einen Einblick in die exklusive Party mit silbernen Sofas, weissem Teppich und leuchtend rosa Lichtern. Die mit Vorhängen drapierten Wände waren mit grossen Fotos der Gastgeberin aus den vergangenen Jahren geschmückt. «Hatte die epischste Nacht», jubelte sie in einem Posting und freute sich über die Sause mit ihren «Lieblingsmenschen». Dazu liess sie wissen: «Ich liebe euch alle so sehr! Danke, dass ihr meinen Abend so besonders gemacht habt!»