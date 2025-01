Paris Hilton nimmt nach Waldbränden einen Pflegehund auf

Paris Hilton stellt ihren Pflegehund Zuzu vor

«Gestern hatte ich das Privileg, ehrenamtlich die inspirierende Arbeit in meiner Heimatstadt Los Angeles zu unterstützen», schrieb Hilton auf Instagram zu einer Reihe von Fotos, die sie im Einsatz mit verschiedenen betroffenen Menschen und Tieren zeigen. «Der Tag war so eine starke Erinnerung daran, dass wir alle die Kraft haben, denen in Not zu helfen, oder zu spenden, was man kann.»