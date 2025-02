Paris Hilton überlässt bei Pre-Grammy-Party wenig der Fantasie

Trotz der bedrückenden Ereignisse will sich Paris Hilton die Feierfreude wohl nicht nehmen lassen. In den vergangenen Jahren besuchte sie immer die Gala, die vor der Grammy–Verleihung stattfindet, und wollte offensichtlich auch in diesem Jahr nicht darauf verzichten. Unter den vielen Stars waren auch Sängerin Leona Lewis (39) sowie Jennifer Lopez. Die wählte, wie Hilton, einen besonders freizügigen Look, wie sie auch in mehreren Bildern auf ihrer Instagram–Seite zeigte.