Paris Hilton und Nicole Richie sollen neues TV-Projekt planen

Gibt es bald eine Neuauflage von «The Simple Life»? In den frühen 2000er–Jahren schnupperten die It–Girls Paris Hilton (43) und Nicole Richie (42) in ihrer Realityshow in das «normale» Leben, ganz ohne ihren gewohnten Luxus. Wie «Page Six» jetzt berichtet, sollen die beiden bald wieder gemeinsam für ein Format vor der Kamera stehen. Zuvor hatte «TMZ» von den Plänen erfahren.