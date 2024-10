Paris Hilton und Nicole Richie: Stylische Reunion bei den CFDA Awards

Am Montagabend fanden im American Museum of Natural History in New York die glamourösen CFDA Awards 2024 statt. Ein ganz bestimmtes Duo stahl dabei allen anderen auf dem roten Teppich und der Bühne der Fashion–Preisverleihung die Show: Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43). Gemeinsam verkündeten die beiden den Gewinner des American Accessory Designer of the Year Award – diese Auszeichnung ging 2024 an den Modemacher Raul Lopez.