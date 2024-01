Paris Hiltons Sohn ist «mehr als ein wahr gewordener Traum»

Viele Abenteuer mit der «süssen Crew»

«Vor einem Jahr ist ein wunderschönes Engelsbaby in unser Leben getreten und hat uns so viel Liebe und Glück gebracht», schwärmt Hilton. Direkt an ihren Sohnemann gerichtet, fährt sie fort: «Mein kleiner Schatz, du bist mehr als ein wahr gewordener Traum. Du machst mein Leben komplett.»