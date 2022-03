Paris Jackson: Ärzte sollen Medikamente nicht wie «Süsses» verschreiben

Auch Paris Jackson hatte Probleme mit Medikamentensucht

Paris Jackson hat in der Vergangenheit schon über ihre eigenen Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gesprochen. Nach dem Tod ihres Vaters habe sie als Teenagerin eine besonders schwierige Zeit gehabt und sei früh in die Suchtfalle geraten, wie sie 2017 in einem Interview mit dem «Rolling Stone»-Magazin erzählte. Im Alter von 15 Jahren wurde sie deshalb für knapp zwei Jahre in ein sogenanntes «Umerziehungs»-Internat in Utah geschickt. Dort soll es ihr ähnlich ergangen sein wie Paris Hilton (41), die ihre Erfahrungen mit Missbrauch in einer solchen Schule 2020 in einer Dokumentation schilderte.