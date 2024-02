Paris Jackson bei den Grammys: Wo sind ihre über 80 Tattoos hin?

Normalerweise zieht Paris Jackson (25) mit ihren über 80 Tattoos bei öffentlichen Auftritten die Blicke auf sich. Bei den Grammys 2024 überraschte die Tochter von Michael Jackson (1958–2009) jedoch mit einem Look, den niemand erwartet hatte: Die Sängerin erschien komplett ohne Tätowierungen in einem eleganten schwarzen Abendkleid mit grosszügigen Cut–outs auf dem roten Teppich. Was verbirgt sich hinter diesem unerwarteten Natural–Beauty–Look?