Bei Wohltätigkeitsparty in New York

Paris und Nicky Hilton: Seltener Auftritt mit ihren Kindern

Paris und Nicky Hilton haben eine Charity–Party im Museum of Ice Cream in New York zu einem Familienfest gemacht. Die Schwestern hatten neben ihrer Mutter auch ihre Kinder dabei. In Pastell–Looks verbreiteten sie gute Laune.