Paris und Prince Jackson: Seltener Auftritt bei den Tony Awards

Paris (24) und Prince (25) Jackson sind nicht oft gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen, zu Ehren ihres verstorbenen Vaters Michael Jackson (1958-2009) machten sie jetzt eine Ausnahme. Die Geschwister besuchten am Sonntagabend die 75. Tony Awards in New York City und kündigten gemeinsam eine Nummer aus dem neuen Musical «MJ the Musical» an.