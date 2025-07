Pariser Fashion Week: Cardi B erscheint mit lebendigem Raben

Die Show selbst stand unter dem Motto «Back to the Future». Kreativdirektor Daniel Roseberry will ikonische Designs aus der Blütezeit des Modehauses in den 1920er und 1930er Jahren mit den skulpturalen Silhouetten verbinden, für die Schiaparelli heute bekannt ist. Das traditionsreiche Label hat in den letzten Jahren dank prominenter Trägerinnen und spektakulärer Laufsteg–Momente an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Show bot den Auftakt zur Fashion Week in Paris, die noch bis zum 10. Juli die neusten Haute–Couture–Entwürfe präsentiert.