Parlamentseröffnung: Prinzessin Amalia im gleichen Kleid wie Fergie

Prinzessin Amalia der Niederlande (20) und die Herzogin von York scheinen einen ähnlichen Modegeschmack zu haben. Die Kronprinzessin erschien bei der Eröffnung des niederländischen Parlaments am Dienstag in Den Haag in einem tief ausgeschnittenen, flaschengrünen Kleid mit Umhang – demselben Kleid, das Sarah «Fergie» Ferguson (64) erst zwei Wochen zuvor bei einer Veranstaltung in Schweden, trug.