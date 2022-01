Parookaville: Festival gibt weitere Headliner bekannt

Unter den mehr als 300 Acts befindet sich unter anderem der Grammy-Gewinner Afrojack (34), der am Freitagabend auf der Mainstage auflegt. US-DJ KSHMR (33) dreht am Samstagabend auf der Mainstage ein und mit Oliver Heldens (26) kehrt am Sonntagabend ein alter Bekannter des Parookaville zurück.