Parookaville-Festival: Robin Schulz als nächster Headliner bestätigt

Das Line–up des Parookaville–Festivals nimmt immer mehr Gestalt an. Das grösste deutsche Festival für elektronische Musik hat Robin Schulz (36) jetzt als weiteren Headliner bekannt gegeben. Der Star–DJ ist ein gerngesehener Gast in Parookaville, zuletzt legte er hier 2022 auf. Der Osnabrücker, der mit «Waves» oder «Prayer in C» Welthits landete, ist am Freitag, dem 19. Juli, der Hauptact auf der Mainstage. Das Parookaville findet vom 19. bis 21. Juli am Airport Weeze in Nordrhein–Westfalen statt.