Partner ist 15 Jahre jünger: Sienna Miller klagt über Vorurteile

Sienna Miller (44) ist seit rund vier Jahren mit ihrem 15 Jahre jüngeren Partner Oli Green (29) liiert. Der Altersunterschied wird in den Medien immer wieder Thema – ein Punkt, der die Schauspielerin stört.
Im Interview mit der britischen «Grazia» schilderte sie, dass es früher ganz normal war, wenn eine jüngere Frau mit einem älteren Mann zusammen war. «Ich erinnere mich, dass ich mit 21 Jahren für die Rolle des Love Interests eines 45–jährigen Mannes vorgesprochen habe», sagte sie. «Seitdem hat sich einiges getan, aber die Vorstellung einer älteren Frau mit einem jüngeren Mann beispielsweise wird immer noch eher fetischisiert als normalisiert – diese Ungleichheit würde ich gerne beseitigt sehen», so Miller.
«Eine solche Doppelmoral»
Ähnliches hatte sie bereits 2023 im «Vogue»–Podcast geäussert. Damals war sie mit dem ersten gemeinsamen Baby schwanger. Die Menschen «fühlen sich wohl mit einer seit vielen Jahren bestehenden Lebensweise, die sehr frauenfeindlich und patriarchalisch ist», sagte Miller. Dass sie dafür kritisiert werde, mit einem jüngeren Mann liiert zu sein oder mit über 40 Jahren schwanger zu sein, sei «eine solche Doppelmoral» und werde von den meisten Personen wohl nicht hinterfragt.
Ihr erstes Kind bekam die Schauspielerin mit Ex–Partner Tom Sturridge (40). Ihre Tochter Marlowe kam im Juli 2012 zur Welt. Im August 2023 verkündete Sienna Miller ihre zweite Schwangerschaft. Die Geburt ihrer zweiten Tochter wurde Anfang 2024 öffentlich. Jetzt ist ihr zweites Kind mit Oli Green auf dem Weg: Bei den Fashion Awards im vergangenen Dezember war ihr Babybauch deutlich unter ihrem weiss–transparenten Kleid zu erkennen.