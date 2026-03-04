Partner ist 15 Jahre jünger: Sienna Miller klagt über Vorurteile

«Eine solche Doppelmoral»

Ähnliches hatte sie bereits 2023 im «Vogue»–Podcast geäussert. Damals war sie mit dem ersten gemeinsamen Baby schwanger. Die Menschen «fühlen sich wohl mit einer seit vielen Jahren bestehenden Lebensweise, die sehr frauenfeindlich und patriarchalisch ist», sagte Miller. Dass sie dafür kritisiert werde, mit einem jüngeren Mann liiert zu sein oder mit über 40 Jahren schwanger zu sein, sei «eine solche Doppelmoral» und werde von den meisten Personen wohl nicht hinterfragt.