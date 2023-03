Im flauschigen Mantel

Partnerlook mit ihrer Tochter: Victoria von Schweden feiert Namenstag

Kronprinzessin Victoria hat an diesem Sonntag ihren Namenstag in Stockholm gefeiert. Bei dem offiziellen Termin mit ihrer Familie wurde sie im Schlosshof mit militärischen Ehren gewürdigt. Die Royals passten ihre Looks den niedrigen Temperaturen an.