Neue Paare in Folge sechs

Partnertausch bei «Let's Dance»: So läuft das Training der neuen Paare

In der sechsten Folge von «Let's Dance» werden die Tanzpaare neu durchgemischt. Die Promis um Mark Keller, Jana Wosnitza und Co. zeigen in Videos, wie sie sich beim Training mit den neuen Profipartnern schlagen.