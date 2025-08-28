Party in L.A.: Jannik Kontalis planscht bei Bill Kaulitz im Pool

Nach der Partynacht in Berlin hat sich Bill Kaulitz im Interview mit RTL zu seinem angeblichen Flirt Jannik Kontalis geäussert: «Wir lernen uns kennen», sagte er kurz und knapp. Zudem verteidigte er den umstrittenen Reality–Star, der als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach antritt, und erklärte zu dessen Kritikern: «Die kennen den Jannik doch auch gar nicht. Die sollen die Leute doch mal leben lassen. Da gibt es ja auch noch einen Jannik hinter der Kamera, der auch noch ein richtiges Leben führt, abseits von irgendwelchen Realityshows.»