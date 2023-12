Partys, Konzerte und ein Sketch-Klassiker: TV-Highlights zu Silvester

«Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag», 17:40 Uhr, Das Erste

«Dinner for One» gehört seit Jahrzehnten ins feste Silvester–Programm. Der alte Schwarz–Weiss–Klassiker, auch bekannt als «Der 90. Geburtstag», ist eine NDR–Produktion aus dem Jahr 1961. In dem rund 18–minütigen Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton (1909–1968) mit seiner Partnerin May Warden (1891–1978) und dem anmoderierenden Conférencier Heinz Piper (1908–1972) hat Miss Sophie zu einem Geburtstagsdinner ihre vier engsten Freunde eingeladen. Diese sind jedoch verstorben, weshalb Butler James ihre Rollen übernehmen muss. ProSieben zeigt übrigens ab 20:15 Uhr seine Version des Klassikers: In «Silvester für Eins» wird Steven Gätjen zum Conférencier und Joko schlüpft in mehrere Rollen, während Klaas die Herrin des Hauses mimt.