Partysängerin Mia Julia berichtet von Vergewaltigung in ihrer Jugend

Die späte Erkenntnis

Was ihr damals widerfuhr, sah Mia Julia lange nicht als das an, was es war: eine Vergewaltigung. «Dass das eine Vergewaltigung war, habe ich lange nicht begriffen. Ich dachte, dass eine Vergewaltigung anders aussieht», gesteht sie der «Bild». Erst Jahre später, durch Gespräche mit ihrem heutigen Mann Peter, sei ihr bewusst geworden, dass sexuelle Gewalt auch in einer Beziehung stattfinden kann.