Partyshow in Sat.1: Andrea Kiewel hatte Zweifel wegen Israel-Krieg

Wie war dann Ihr Gefühl, als Sie für die Shows in Deutschland waren?

Kiewel: Ich hatte das grosse Glück, sowohl von meinen Kolleginnen und Kollegen als auch von allen, die in irgendeiner Weise beteiligt waren und von vielen, die mich in Berlin angesprochen haben, die ich gar nicht kannte, auf Händen getragen zu werden. Ich habe in diesen zwei Wochen nur Liebe und Empathie erfahren. Das werde ich niemals bis zum Rest meines Lebens vergessen. Das war so eine besondere Produktion unter so besonderen Umständen. Ich ging zum Beispiel vor der ersten Show zu Howard [Carpendale, Anm. d. Red], um Hallo zu sagen. Wir kennen uns sehr lange, ich habe ihn schon oft ansagen dürfen und ich verehre ihn sehr, aber er ist jetzt keiner, dem ich um den Hals falle, wie ich das bei Nino de Angelo oder Vanessa Mai tue. Howard umarmte mich ganz fest und flüsterte mir ins Ohr, dass er ganz froh sei, mich hier in Berlin zu sehen. Da dachte ich: Selbst wenn ich lange nichts von Menschen höre, bedeutet das nicht, dass ich nicht in deren Köpfen oder Herzen bin. Dieses Gefühl von «Ich bin nicht allein» hat mich wirklich sehr berührt.