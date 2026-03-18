Partyspiel «Hitster» im TV: Elton moderiert sechsteilige Spielshow

«Man muss hier eigentlich nichts wissen», erklärt Elton selbst. «Nicht, wie die Songs heissen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd–Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern.»