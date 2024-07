Partystimmung in Marbella: Eva Longoria tanzt auf dem Tisch

Schauspielerin Eva Longoria (49) hat bei einem Gala–Dinner in Marbella für eine grandiose Party–Stimmung gesorgt. Wie «Daily Mail» berichtet, feierte der «Desperate Housewives»–Star am Sonntagabend (21. Juli) ausgelassen beim Global Gift Gala Dinner. Dabei machte die 49–Jährige in ihrem roten Satin–Abendkleid den Tisch zur Tanzfläche.