Passend zum neuen Film: Anne Hathaway trägt wieder Pony

Anne Hathaway (43) trägt wieder Pony – und wer «Der Teufel trägt Prada» kennt, versteht sofort, dass das kein Zufall ist. Auf der Pressetour zu «Der Teufel trägt Prada 2» erschien die Schauspielerin zunächst in Tokio, dann in Seoul mit ihrem neuen Look. Der dichte, fransige Pony erinnert unweigerlich an ihre Kultrolle als Andy Sachs, die in der Fortsetzung des Films nach 20 Jahren wieder auflebt. Hathaway schlüpft damit auch auf der Promotour Schritt für Schritt wieder in ihre Filmfigur.