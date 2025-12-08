«Passion Christi»-Star Jim Caviezel soll Jair Bolsonaro spielen

Ersten Leaks zufolge konzentriert sich der Film auf Bolsonaros militärische Vergangenheit und seinen Wahlkampf 2018. Jenes Jahr markierte seinen Aufstieg zur Macht, war aber auch geprägt von massiven Protesten gegen seine Rhetorik. Damals sorgte Bolsonaro unter anderem mit der Aussage für Entsetzen, indigene Völker würden «zunehmend menschliche Wesen genau wie wir». Zudem erklärte er, er würde lieber sehen, dass sein Sohn bei einem Autounfall stirbt, als dass dieser schwul sei.